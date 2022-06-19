"SpaceX по-русски": Роскосмос скоро запустит спутники российской частной компании

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Уже в конце этого - в начале следующего года Роскосмос планирует запустить спутники частной российской компании “Спутникс” на орбиту Земли, о чем сообщают “РИА Новости” со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.