"SpaceX по-русски": Роскосмос скоро запустит спутники российской частной компании

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"SpaceX по-русски": Роскосмос скоро запустит спутники российской частной компанииПо льготным ценам
Уже в конце этого - в начале следующего года Роскосмос планирует запустить спутники частной российской компании “Спутникс” на орбиту Земли, о чем сообщают “РИА Новости” со ссылкой на главу госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Как объяснил Рогозин в эфире “Россия-24”, они предложили найденное “решение” компании "Спутникс". Таким образом в компании знают возможные сроки того, когда госкорпорация сможет вывести спутники на орбиту.
В конце этого года, начале следующего года несколькими пусками мы готовы как попутную нагрузку выводить эти космические аппараты в знак поддержки частной инициативы по очень льготным ценам
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Ранее стало известно, что Роскосмос отправит в правительство пересмотренный проект Федеральной космической программы, где приоритетным станет финансирование российской спутниковой группировки.