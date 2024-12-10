SpaceX показала постройку гигантской ракеты Starship с помощью робота

SpaceX показала постройку гигантской ракеты Starship с помощью роботаВыглядит эпично
И вот, в сеть утекли кадры, снятые в Техасе, демонстрирующие работу инженеров и роботов над созданием верхней ступени Starship, включая установку теплозащитных плиток и сварку носового обтекателя.
Starship собирается поэтапно: стальные листы сворачиваются в цилиндры, которые затем свариваются для создания основной структуры ракеты.
Особое внимание уделяется носовому обтекателю, который имеет аэродинамическую форму для выхода в атмосферу и оснащен новыми теплозащитными элементами для надежного прохождения фаз повторного входа.
Процесс включает использование роботов, которые производят сварку под разными углами, и ручную работу техников, проверяющих установленные плитки.
Одновременно SpaceX проводит испытания 232-футового ускорителя Super Heavy: проверки топливных баков и статического огня двигателей перед полетом.