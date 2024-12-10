SpaceX показала постройку гигантской ракеты Starship с помощью робота

И вот, в сеть утекли кадры, снятые в Техасе, демонстрирующие работу инженеров и роботов над созданием верхней ступени Starship, включая установку теплозащитных плиток и сварку носового обтекателя.

Starship собирается поэтапно: стальные листы сворачиваются в цилиндры, которые затем свариваются для создания основной структуры ракеты.

Особое внимание уделяется носовому обтекателю, который имеет аэродинамическую форму для выхода в атмосферу и оснащен новыми теплозащитными элементами для надежного прохождения фаз повторного входа.