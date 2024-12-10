Наука и технологии
Опубликовано 10 декабря 2024, 07:25
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SpaceX показала постройку гигантской ракеты Starship с помощью робота

Выглядит эпично
В преддверии седьмого испытательного полета Starship, компания SpaceX активно производит ракеты для дальнейших миссий, запланированных на 2025 год.
SpaceX показала постройку гигантской ракеты Starship с помощью робота
© Wccftech

И вот, в сеть утекли кадры, снятые в Техасе, демонстрирующие работу инженеров и роботов над созданием верхней ступени Starship, включая установку теплозащитных плиток и сварку носового обтекателя.

Starship собирается поэтапно: стальные листы сворачиваются в цилиндры, которые затем свариваются для создания основной структуры ракеты.

Особое внимание уделяется носовому обтекателю, который имеет аэродинамическую форму для выхода в атмосферу и оснащен новыми теплозащитными элементами для надежного прохождения фаз повторного входа.

SpaceX показала постройку гигантской ракеты Starship с помощью робота
© Wccftech

Процесс включает использование роботов, которые производят сварку под разными углами, и ручную работу техников, проверяющих установленные плитки.

Одновременно SpaceX проводит испытания 232-футового ускорителя Super Heavy: проверки топливных баков и статического огня двигателей перед полетом.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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