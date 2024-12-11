SpaceX показала зажигание на малой тяге двигателей первой ступени Starship

Опубликовано 11 декабря 2024, 00:451 мин.
SpaceX показала зажигание на малой тяге двигателей первой ступени StarshipКомпания готовится к очередному испытательному полёту
SpaceX в своём Х-аккаунте показала несколько снимков зажигания на малой тяге двигателей прототипа ракеты SH B14.
Ракета (ускоритель) SH B14 — первая ступень сверхтяжёлой транспортной системы Starship. SH B14 будет задействована в седьмом испытательном полёте Starship, который должен состояться 11 января 2025 года.
Следующим этапом после зажигания станут статические огневые испытания двигателей корабля Starship S33.