Spacex получила от Пентагона заказ на 500 специальных спутников

По информации издания Naked Science, MILNET — первая система связи такого рода в истории человечества. Финансирование программы развития этой спутниковой группировки составляет $13 млрд на 10 лет.

Известно, что MILNET будет использовать лазерную передачу данных, а также спутники Starlink. Поэтому заказ адресован именно SpaceX. Заказчик MILNET — Национальное управление военно-космической разведки США.

Эта система может использоваться для передачи данных с разведывательных спутников, а также для обеспечения шифрованной связи. Таким образом повышается секретность работы американских военных.

Особенностью гибридной ячеистой сети является отсутствие центральных узлов связи, для ретрансляции шифрованных сигналов будут использоваться аппараты Starlink и заказанные для MILNET спутники.

Кроме того, в будущем MILNET может быть задействована для управления беспилотниками и атаки ими в любой точке Земли.