SpaceX получила разрешение на использование высокочастотных волн для Starlink

Компании разрешено использовать частоты диапазона E между вторым поколением спутников Starlink и земными шлюзами, наряду с уже одобренными спектрами в диапазонах Ka и Ku.

Конкретно SpaceX теперь может взаимодействовать в диапазоне частот от 71 до 76 гигагерц со стороны космоса к Земле и от 81 до 86 гигагерц с Земли на сторону космоса с использованием до 7 500 спутников второго поколения, которые компании разрешено развернуть.

Однако разрешение сопровождается условиями, включая возможное изменение операций SpaceX, если другой оператор спутников также заинтересуется использованием этих волн.

В прошлом году SpaceX заявила, что использование волн диапазона E для обеспечения обратной связи позволит Starlink Gen2 предоставлять примерно в четыре раза больше пропускной способности на один спутник по сравнению с предыдущими версиями.