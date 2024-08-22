SpaceX получила разрешение на замену первого поколения спутников Starlink

Регулятор разрешил SpaceX эксплуатировать до 4408 спутников первого поколения, но с использованием технологий второго поколения. Кроме того, SpaceX планирует вывести на орбиту 6325 спутников Starlink, включая 4216 аппаратов первого поколения.

Компания также запустит порядка 30 000 спутников второго поколения. Модифицированная лицензия FCC позволит использовать модернизированное оборудование для формирования луча и цифровой обработки, что повысит эффективность использования лицензированных частот и увеличит пропускную способность сети.

Как отмечает портал SpaceNews, SpaceX разрабатывает спутники Gen2 Starlinks для своей спутниковой сети. Вес этих спутников составляет около 800 кг, что значительно превышает вес текущих спутников Gen1 Starlinks, составляющий около 300 кг.

Однако SpaceX также предложила модернизировать Gen1 Starlinks так, чтобы они соответствовали более крупным моделям Gen2. Эти модернизированные спутники могут быть запущены как с помощью ракеты Falcon 9, так и на новой ракете Starship.