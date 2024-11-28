Наука и технологии
Опубликовано 28 ноября 2024, 17:15
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SpaceX получила разрешение раздавать на смартфоны связь через спутники Starlink

Компания шла к этому два года
SpaceX получила от регулятора, Федеральной комиссии по связи США (FCC), разрешение на использование спутников Starlink для организации сотовой связи.
SpaceX получила разрешение раздавать на смартфоны связь через спутники Starlink
© SpaceX / Unsplash

Эта технология была заявлена в 2022 году, а в 2023 регулятор временно разрешил использовать спутники Starlink в качестве орбитальных сотовых вышек. Тогда связь разрешили использовать для передачи бесплатных сообщений пострадавшим от урагана.

Но коммерческий запуск требовал дополнительного тестирования и соответствующих партнёров; у SpaceX это американский провайдер и оператор связи T-Mobile. Теперь разрешено и полноценное коммерческое использование спутников.

Прямым конкурентом SpaceX в этой сфере является британская компания Lynk, которая также имеет технологию для связывания смартфонов напрямую со спутниками, но у этого оператора нет коммерческого партнёра.