SpaceX получила разрешение раздавать на смартфоны связь через спутники Starlink

Эта технология была заявлена в 2022 году, а в 2023 регулятор временно разрешил использовать спутники Starlink в качестве орбитальных сотовых вышек. Тогда связь разрешили использовать для передачи бесплатных сообщений пострадавшим от урагана.

Но коммерческий запуск требовал дополнительного тестирования и соответствующих партнёров; у SpaceX это американский провайдер и оператор связи T-Mobile. Теперь разрешено и полноценное коммерческое использование спутников.

Прямым конкурентом SpaceX в этой сфере является британская компания Lynk, которая также имеет технологию для связывания смартфонов напрямую со спутниками, но у этого оператора нет коммерческого партнёра.