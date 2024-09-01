SpaceX получила разрешение возобновить полёты Falcon 9 после неудачной посадки

В ходе одного полёта 28 августа ракета Falcon 9 вывела на околоземную орбиту 21 спутник Starlink, а при втором запуске — ещё 21 аппарат. Интервал между этими запусками составил 65 минут, что является самым коротким в истории использования Falcon 9.

Но при завершении второго полёта произошла неудачная посадка носителя в Атлантическом океане. После этого FAA приостановило запуски Falcon 9, чтобы изучить последствия инцидента — потери ракеты после неудачной посадки на беспилотную платформу.

«Ракета SpaceX Falcon 9 может вернуться к полётам, пока расследование аномалии во время полёта Starlink Group 8-6 остаётся открытым, при условии выполнения всех остальных лицензионных требований. Компания SpaceX подала заявку на возвращение к полётам 29 августа, а 30 августа FAA дало разрешение», — сказано в сообщении ведомства.