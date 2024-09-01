Наука и технологии
Опубликовано 01 сентября 2024, 18:45
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SpaceX получила разрешение возобновить полёты Falcon 9 после неудачной посадки

Расследование инцидента продолжится
Компания SpaceX получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на возобновление полётов носителя Falcon 9. Ранее регулятор наложил на SpaceX временный запрет на полёты из-за неудачной посадки ракеты.
SpaceX получила разрешение возобновить полёты Falcon 9 после неудачной посадки
© Daniel Lincoln / Unsplash

В ходе одного полёта 28 августа ракета Falcon 9 вывела на околоземную орбиту 21 спутник Starlink, а при втором запуске — ещё 21 аппарат. Интервал между этими запусками составил 65 минут, что является самым коротким в истории использования Falcon 9.

Но при завершении второго полёта произошла неудачная посадка носителя в Атлантическом океане. После этого FAA приостановило запуски Falcon 9, чтобы изучить последствия инцидента — потери ракеты после неудачной посадки на беспилотную платформу.

«Ракета SpaceX Falcon 9 может вернуться к полётам, пока расследование аномалии во время полёта Starlink Group 8-6 остаётся открытым, при условии выполнения всех остальных лицензионных требований. Компания SpaceX подала заявку на возвращение к полётам 29 августа, а 30 августа FAA дало разрешение», — сказано в сообщении ведомства.

Источник:SpaceNews
Автор:Андрей Кадуков
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