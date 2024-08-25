SpaceX поможет женщинам-астронавтам установить новый рекорд высоты с 1990 года

Миссия должна пролететь на большей высоте над Землёй, чем любой космический корабль с экипажем со времён программы «Аполлон», — около 870 миль (1400 км). Polaris Dawn финансируется и управляется американским бизнесменом Джаредом Айзекманом, который также финансировал частную орбитальную миссию Inspiration 4 в 2021 году. Кроме двух женщин-астронавтов, в состав экипажа войдут инженеры SpaceX и мужчина-пилот Скотт «Кидд» Потит.

Ранее рекорд высоты в ходе миссии STS-31 поставила также женщина-астронавт Кэтрин Салливан. В задачи миссии входило развёртывание космического телескопа «Хаббл». Это произошло в 1990 году: тогда Салливан стала самой высоколетящей женщиной-астронавтом. Высота, на которой находился корабль, составила 386 миль (621 км).

Как сообщает портал Space.com, полёт Polaris Dawn осуществляется с целью первого частного выхода в открытый космос и пролёта на столько необычной высоте.