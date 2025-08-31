SpaceX попытается снова поймать Starship в роборуку с 13-го по 15-й полёт

Во время десятого испытательного полёта, проведённого 27 августа, Starship успешно выполнил все задачи, включая приводнение Super Heavy в Индийском океане и развёртывание восьми спутников Starlink. Это был первый полёт с полезной нагрузкой.

SpaceX ранее трижды пыталась захватить Super Heavy: в ходе 5-го полёта 13 октября 2024 года (тогда это произошло весьма успешно), 7-го, состоявшегося 17 января 2025 года, и 8-го, прошедшего 7 марта, но не сделала этого в последнем полёте. Наиболее вероятные сроки для новых захватов Starship: 13-й, 14-й и 15-й полёты, но с учётом успеха версии системы V3.

Портал Teslarati пишет, что Starship в 10-м полёте был версией V2 и уступает готовящейся модели V3 по мощности. V3 будет использоваться до конца 2026 года, а V4, «самая совершенная конфигурация», уже должна доставить людей в космос.

Маск считает, что 13-й полёт, и наиболее вероятная попытка поймать Starship с помощью Mechazilla, состоится в 2026 году, поэтому SpaceX должна успеть провести 11-й и 12-й тестовые полёты до конца текущего года.