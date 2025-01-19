SpaceX после взрыва Starship запретили запускать их

Опубликовано 19 января 2025, 09:451 мин.
SpaceX после взрыва Starship запретили запускать ихВременно
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) «приземлило» ракеты Starship компании SpaceX после того, как 16 января корабль взорвался в середине полета. FAA требует от SpaceX завершить расследование неполадок, прежде чем она сможет снова запустить Starship.
Сначала запуск казался успешным: Starship взлетел, а его разгонные блоки успешно зацепились. Однако через восемь с половиной минут полета он взорвался. В ответ на это FAA создало «Зону реагирования на обломки» и перенаправило рейсы, чтобы избежать возможных аварий, что привело к большим задержкам в работе авиакомпаний.
Хотя сообщений о пострадавших от падения обломков не поступало, FAA проводит расследование возможного ущерба имуществу на островах Теркс и Кайкос.
SpaceX считает, что причиной взрыва мог стать пожар в задней части космического корабля.