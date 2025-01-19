SpaceX после взрыва Starship запретили запускать их

Сначала запуск казался успешным: Starship взлетел, а его разгонные блоки успешно зацепились. Однако через восемь с половиной минут полета он взорвался. В ответ на это FAA создало «Зону реагирования на обломки» и перенаправило рейсы, чтобы избежать возможных аварий, что привело к большим задержкам в работе авиакомпаний.

Хотя сообщений о пострадавших от падения обломков не поступало, FAA проводит расследование возможного ущерба имуществу на островах Теркс и Кайкос.

SpaceX считает, что причиной взрыва мог стать пожар в задней части космического корабля.