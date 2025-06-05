SpaceX построит завод по упаковке чипов в Техасе

На данный момент большую часть упаковочных работ SpaceX выполняет европейская компания STMicroelectronics, а заказы, которые она не может выполнить, передаются тайваньской фирме Innolux. Однако стремление компании к самостоятельности в производстве чипов совпадает с государственной программой США по снижению зависимости от зарубежных поставщиков полупроводников.

В прошлом году SpaceX уже открыла крупнейший в США завод по производству печатных плат в городе Бастроп, штат Техас. Это производство снабжает потребности сети спутников Starlink. Создание собственного завода по упаковке чипов логично продолжит этот процесс, ведь некоторые технологии FOPLP близки к производству печатных плат, включая меднение и лазерное прямое изображение.