Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2025, 22:30
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SpaceX построит завод по упаковке чипов в Техасе

C крупнейшими в индустрии панелями
SpaceX планирует открыть собственное предприятие по упаковке чипов в Техасе, что станет важным шагом на пути к полной вертикальной интеграции производства. Несмотря на то, что сейчас компания не выпускает свои чипы самостоятельно, она расширяет направление корпусирования на уровне панели (FOPLP).
SpaceX построит завод по упаковке чипов в Техасе
© SpaceX

На данный момент большую часть упаковочных работ SpaceX выполняет европейская компания STMicroelectronics, а заказы, которые она не может выполнить, передаются тайваньской фирме Innolux. Однако стремление компании к самостоятельности в производстве чипов совпадает с государственной программой США по снижению зависимости от зарубежных поставщиков полупроводников.

В прошлом году SpaceX уже открыла крупнейший в США завод по производству печатных плат в городе Бастроп, штат Техас. Это производство снабжает потребности сети спутников Starlink. Создание собственного завода по упаковке чипов логично продолжит этот процесс, ведь некоторые технологии FOPLP близки к производству печатных плат, включая меднение и лазерное прямое изображение.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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