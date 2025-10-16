SpaceX представила спутники Starlink нового поколения

Масса каждого спутника V3 достигает 2000 кг, что более чем в три раза тяжелее текущих моделей V2 Mini. Увеличенные размеры и вес обусловлены расширенными техническими возможностями аппаратов. Запуск будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Starship, которая сможет выводить на орбиту до 60 спутников за один раз.

По данным компании, каждый запуск добавит в 20 раз больше пропускной способности по сравнению с запусками спутников V2 Mini на ракете Falcon 9. Отдельный спутник V3 обеспечивает пропускную способность 1000 Гбит/с на прием и 200 Гбит/с на передачу, что более чем в 10 раз превышает показатели предыдущего поколения.

Внедрение новых спутников может начаться в следующем году.