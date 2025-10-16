SpaceX представила спутники Starlink нового поколения

Опубликовано 16 октября 2025, 20:051 мин.
SpaceX представила спутники Starlink нового поколенияАппараты обеспечат гигабитный интернет для пользователей
SpaceX представила спутники Starlink третьего поколения, которые должны значительно увеличить пропускную способность сети. Новая модель обеспечит пользователям гигабитное подключение к интернету и добавит 60 Терабит/с общей пропускной способности.
© SpaceX
Масса каждого спутника V3 достигает 2000 кг, что более чем в три раза тяжелее текущих моделей V2 Mini. Увеличенные размеры и вес обусловлены расширенными техническими возможностями аппаратов. Запуск будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Starship, которая сможет выводить на орбиту до 60 спутников за один раз.
По данным компании, каждый запуск добавит в 20 раз больше пропускной способности по сравнению с запусками спутников V2 Mini на ракете Falcon 9. Отдельный спутник V3 обеспечивает пропускную способность 1000 Гбит/с на прием и 200 Гбит/с на передачу, что более чем в 10 раз превышает показатели предыдущего поколения.
Внедрение новых спутников может начаться в следующем году.