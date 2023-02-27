SpaceX представила спутники Starlink нового поколения. Их запустят уже сегодня

Они являются частью созвездия Starlink следующего поколения и будут работать по лицензии SpaceX Starlink Gen2 FCC, позволяющей осуществить до 7500 запусков из номинальных 29 998 спутников.

Ожидается, что вес каждого аппарата не превысит 830 кг, при этом они будут оснащены мощнейшими антеннами и доступом к новому набору частот. Также меньшие размеры не помешают 21 спутникам V2 Mini обеспечить примерно на 50% большую пропускную способность, чем 57 спутников V1.5.

Самое интересное, что запуск новинок состоится уже сегодня, 27 февраля. А это значит, что плюсы и минусы Starlink V2 Mini станут заметны уже в ближайшее время.