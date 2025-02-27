SpaceX: причина аварии в ходе седьмого полёта Starship — утечка топлива

Комиссия компании пришла к выводу, что причиной инцидента стала утечка топлива, вызванная реакцией в шести двигателях Raptor, что и привело к разрушению верхней ступени Starship. Уточняется, что речь идёт о мощном гармоническом отклике на возгорание, который произошёл рядом с одним из двигателей.

Вспышки произошли через две минуты после отделения аппарата от разгонного блока Super Heavy. Давление в отсеке кратно увеличилось, причиной чего стала утечка топлива. После второй вспышки пожары начались вверху грузового отсека — на «чердаке» корабля, который расположен между нижней стенкой бака с жидким кислородом и защитой отсека.

В SpaceX отметили, что все пять двигателей были вынуждены выполнить контролируемое отключение, что привело к потере связи с кораблём. Телеметрия была получена около 8 минут и 20 секунд после взлёта, но система автономного завершения полёта не сработала вовремя.

При этом SpaceX уже готовится к следующему запуску и «будет внимательно изучать эти события, чтобы предпринять соответствующие меры для успешных будущих полётов».