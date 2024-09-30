SpaceX прикрыла запуски ракет, чтобы изучить причину проблем у Falcon 9 в миссии Crew-9

28 сентября с космодрома на мысе Канаверал успешно стартовала ракета Falcon 9, отправив на Международную космическую станцию (МКС) астронавта NASA Ника Хейга и российского космонавта Александра Горбунова на борту капсулы Crew Dragon «Freedom».

Хотя основные этапы миссии прошли успешно, включая посадку первой ступени и вывод капсулы на орбиту, SpaceX сообщила о сбое при спуске второй ступени.

Она благополучно приземлилась в океане, но вне запланированной зоны. Компания приостановила дальнейшие запуски до выяснения причин инцидента.

Эта проблема стала второй за последние три месяца. В июле Falcon 9 также столкнулся с утечкой кислорода, что привело к потере спутников Starlink.