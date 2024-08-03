SpaceX пришлось нарушить график запусков Falcon 9 к МКС из-за погодных условий

Запуск носителя был отложен ввиду неблагоприятных погодных условий. Cygnus должен был доставить грузы на МКС. Из-за погоды SpaceX пришлось нарушить график запусков Falcon 9.

Cygnus загружен 3720 кг полезной нагрузки, среди которой продукты питания и научное оборудование, предназначенное для проведения серии экспериментов по изучению влияния космического полёта на репарацию ДНК у вида коловраток Adineta vaga и MVP Cell-07. В ходе экспериментов будет изучено, как биопечать или инженерная ткань печени ведёт себя в условиях микрогравитации.

Запуск Falcon 9 был запланирован на субботу, 3 августа. По сообщениям SpaceX, теперь запуск должен состояться в воскресенье, 4 августа, в 11:02 по восточному времени с мыса Канаверал.