SpaceX привлечёт ещё $30 млрд на фоне возможной капитализации в $1,5 трлн

Капитализация SpaceX в таком случае может быть равна Saudi Aramco, мирового гиганта энергетического сектора. В 2019 году Saudi Aramco привлекла порядка $29 млрд в ходе IPO, создав прецедент для значительных вливаний капитала как в энергетику, так и в технологии.

Планируя оценку в $1,5 трлн, SpaceX стремится укрепить свой статус ведущего инноватора в области исследования космоса и коммерческих космических полётов. Как отмечает Bloomberg, эта стратегическая цель не только подчёркивает финансовую мощь компании, но и её потенциал лидера в области преобразующих достижений в аэрокосмической отрасли. IPO — это не просто финансовое событие; по сообщениям источников, это ключевой момент в стремлении SpaceX по-новому определить границы космических путешествий и технологий, причём компания Илона Маска может перейти из частного сектора в государственный, что создать в США необычный прецедент.