Наука и технологии
Опубликовано 19 июня 2025, 16:38
1 мин.

SpaceX проведет десятый испытательный полет Starship 29 июня

Испытание может пройти всего через месяц после неудачи
Американская компания SpaceX планирует провести десятый испытательный полет ракеты Starship 29 июня. Об этом говорится в новом уведомлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Резервной датой запуска указано 30 июня.
SpaceX проведет десятый испытательный полет Starship 29 июня
© SpaceX

Если полет действительно состоится в эти сроки, он пройдет всего через месяц после предыдущей неудачной попытки — девятого запуска, во время которого ракета потерпела аварию при входе в атмосферу. Несмотря на это, SpaceX продолжает серию запусков в рамках программы испытаний и работает над устранением выявленных проблем.

Предыдущая, восьмая миссия Starship, также закончилась неудачно: верхняя ступень не смогла завершить работу двигателей после отделения от основного ускорителя. По информации компании, причиной стали проблемы с двигателем, приведшие к неконтролируемому смешиванию топлива. FAA завершило расследование этого запуска после того, как SpaceX внедрила восемь технических доработок.

С тех пор инженеры провели два наземных теста. Один из них включал статическую проверку всех 33 двигателей первой ступени, другой — запуск одного двигателя верхней ступени, вероятно, в рамках имитации включения в космосе.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#SpaceX
,
#Илон Маск
,
#ракета