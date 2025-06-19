SpaceX проведет десятый испытательный полет Starship 29 июня

Если полет действительно состоится в эти сроки, он пройдет всего через месяц после предыдущей неудачной попытки — девятого запуска, во время которого ракета потерпела аварию при входе в атмосферу. Несмотря на это, SpaceX продолжает серию запусков в рамках программы испытаний и работает над устранением выявленных проблем.

Предыдущая, восьмая миссия Starship, также закончилась неудачно: верхняя ступень не смогла завершить работу двигателей после отделения от основного ускорителя. По информации компании, причиной стали проблемы с двигателем, приведшие к неконтролируемому смешиванию топлива. FAA завершило расследование этого запуска после того, как SpaceX внедрила восемь технических доработок.

С тех пор инженеры провели два наземных теста. Один из них включал статическую проверку всех 33 двигателей первой ступени, другой — запуск одного двигателя верхней ступени, вероятно, в рамках имитации включения в космосе.