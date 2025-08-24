SpaceX проведёт 10-й полёт Starship в воскресенье, 24 августа

Согласно официальной информации, верхняя ступень ракеты Starship выведет на орбиту восемь спутников Starlink, также будет проведён повторный запуск двигателя Raptor. SpaceX продолжит испытания систем возвращения в атмосферу, включая удаление теплозащитных плиток для изучения уязвимых участков и тестирования новых конструкций с активным охлаждением.

В 10-м полёте будут отработаны исправления не только ошибок, возникших в прошлый раз, но и устранены проблемные точки, обнаруженные во время шестого полёта, и будут внесены изменения в линию теплозащиты. Ожидается, что задние закрылки Starship подвергнутся максимальным нагрузкам при входе в атмосферу, как предполагается для реализации полётного эксперимента.

После отделения ступени ракета-носитель выполнит контролируемый разворот, отключив один из двигателей для оценки резервных возможностей. Затем ракета перейдёт в двухмоторную конфигурацию, зависнет над водой и выключится. Эти эксперименты имитируют нештатные ситуации для тестирования производительности и эффективного использования топлива, что позволит выводить более тяжёлые грузы на орбиту.

Как сообщает пресс-служба SpaceX, и о чём раньше говорил Илон Маск, результаты испытаний важны для доработки корабля Ship и разработки ступени Super Heavy нового поколения.