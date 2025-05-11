SpaceX проведёт детализированную трансляцию 9-го запуска системы Starship

В полёте будут задействованы прототип верхней ступени Starship, корабль Ship 35, и ускоритель Super Heavy 14 — нижняя ступень. Предыдущие испытания показали успешную посадку нижней ступени, но столкнулись с такими проблемами, как вибрации и утечки топлива.

Полёт планировался на более ранний срок, но был отложен до 20 мая из-за проблем с новой верхней ступенью, которая взрывалась во время предыдущих испытаний. Несмотря на неудачи, SpaceX возобновила испытания и намерена устранить проблемы в ходе предстоящего полёта, причём это подтвердил не только Маск, но и береговая охрана.