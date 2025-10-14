Наука и технологии
Опубликовано 14 октября 2025, 14:45
SpaceX провела 11-й испытательный полёт без серьёзных сбоев

Хотя была ослаблена теплозащита
SpaceX успешно завершила испытания сверхтяжёлой многоразовой транспортной системы Starship, которые прошли без критических сбоев. Этот полёт стал последним для версии Starship V2, и. Как заявил Илон Маск, является важной вехой, открывающей путь к разработке и тестированию преемника — Starship V3.
© SpaceX

Ракета стартовала 13 октября 2025 года в 19:25 по времени восточного побережья США, или 14 октября в 02:25 мск. Первая ступень ракеты, B15-2, успешно выполнила все поставленные задачи и была повторно задействована, что подтвердило потенциал для выполнения нескольких миссий подряд, о чём ранее говорил Маск. Причём для инженерного эксперимента был значительно снижен уровень теплозащиты корабля, но результат порадовал команду.

В ходе испытания был проверен новый метод торможения, обозначенный как 13-5-3. При этом методе отделения от второй ступени первая ступень активирует все 13 двигателей Raptor для выполнения первой фазы торможения. Затем количество работающих двигателей сокращается до пяти, а затем до трёх. До этого применялась схема 13-3, при которой после первого тормозного манёвра продолжали работать только три двигателя. Как сообщается, схема 13-5-3 позволяет сделать торможение первой ступени более мягким и плавным.