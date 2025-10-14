SpaceX провела 11-й испытательный полёт без серьёзных сбоев

Ракета стартовала 13 октября 2025 года в 19:25 по времени восточного побережья США, или 14 октября в 02:25 мск. Первая ступень ракеты, B15-2, успешно выполнила все поставленные задачи и была повторно задействована, что подтвердило потенциал для выполнения нескольких миссий подряд, о чём ранее говорил Маск. Причём для инженерного эксперимента был значительно снижен уровень теплозащиты корабля, но результат порадовал команду.

В ходе испытания был проверен новый метод торможения, обозначенный как 13-5-3. При этом методе отделения от второй ступени первая ступень активирует все 13 двигателей Raptor для выполнения первой фазы торможения. Затем количество работающих двигателей сокращается до пяти, а затем до трёх. До этого применялась схема 13-3, при которой после первого тормозного манёвра продолжали работать только три двигателя. Как сообщается, схема 13-5-3 позволяет сделать торможение первой ступени более мягким и плавным.