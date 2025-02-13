SpaceX провела наиболее длительный прожиг второй ступени Starship — 58 секунд

Как сообщила SpaceX в соцсети Х, 9 февраля был проведён успешный прожиг первой ступени системы Starship. А уже 11 февраля специалисты компании провели самый длительный из всех тестовый прожиг второй ступени.

Как сообщается, испытания корабля Starship S34 проводились на полигоне Мэсси космодрома SpaceX Starbase в Техасе. Ранее такие тесты длились несколько секунд, но во время последнего прожига все шесть двигателей Raptor проработали около 58 секунд.

SpaceX сообщила, что необычно длительное испытание было необходимо для проверки нового оборудования и работы двигателей на разных уровнях тяги. Это необходимо, чтобы смоделировать различные условия, которые могут возникнуть в двигательной системе в ходе полёта. Отмечается, что полученные данные инженеры используют для модернизации оборудования Starship и корректировки профиля системы полёта перед готовящимся запуском.

При этом дата восьмого запуска неизвестна, но предполагается, что восьмой полёт состоится не ранее 24 февраля, поскольку именно с этой даты начнёт действовать выданное Федеральной комиссией по связи США (FCC) разрешение на использование систем связи в ходе восьмого испытательного полета Starship.