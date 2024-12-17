Наука и технологии
Опубликовано 17 декабря 2024, 10:30
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SpaceX провела огневое испытание новой версии Starship

Полет может состояться уже в январе
SpaceX провела первое статическое огневое испытание второй версии верхней ступени ракеты Starship. Тест состоялся на испытательной площадке Massey в Техасе и стал важным этапом подготовки к седьмому полету Starship, который, по оценкам, может состояться уже в январе.
SpaceX провела огневое испытание новой версии Starship

© Ferra.ru

Сегодняшнее испытание длилось восемь секунд, что соответствует стандартной процедуре статического огневого теста. Перед этим SpaceX провела заправочные испытания ракеты и убедилась в надежности топливных систем. Тест показал, что двигатель работал стабильно, а сам процесс прошел успешно.

Новая версия верхней ступени Starship отличается увеличенными топливными баками, усовершенствованными передними закрылками и обновленной теплозащитой. Эти улучшения направлены на повышение производительности ракеты и ее готовности к многоразовому использованию.

В рамках седьмого полета SpaceX планирует использовать обновленную верхнюю ступень впервые. Кроме того, компания собирается повторить попытку захвата ракеты с помощью башни, что станет уже третьим экспериментом такого рода.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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