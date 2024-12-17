SpaceX провела огневое испытание новой версии Starship

Сегодняшнее испытание длилось восемь секунд, что соответствует стандартной процедуре статического огневого теста. Перед этим SpaceX провела заправочные испытания ракеты и убедилась в надежности топливных систем. Тест показал, что двигатель работал стабильно, а сам процесс прошел успешно.

Новая версия верхней ступени Starship отличается увеличенными топливными баками, усовершенствованными передними закрылками и обновленной теплозащитой. Эти улучшения направлены на повышение производительности ракеты и ее готовности к многоразовому использованию.

В рамках седьмого полета SpaceX планирует использовать обновленную верхнюю ступень впервые. Кроме того, компания собирается повторить попытку захвата ракеты с помощью башни, что станет уже третьим экспериментом такого рода.