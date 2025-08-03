SpaceX провела огневые испытания Starship в рамках подготовки в 10-му полёту

Прошедшие испытания — одна из составляющих комплексной подготовки к десятому испытательному полёту сверхтяжёлой транспортной системы Starship, состоящей из ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Super Heavy — многоразового ускорителя корабля Ship, первой и второй ступеней соответственно. Испытания были проведены на испытательной базе SpaceX Starbase, расположенной в Южном Техасе.

В рамках испытаний был осуществлён статический огневой тест двигателя, имитирующий функционирование агрегата в условиях космического пространства. Известно, что SpaceX подготовила два экземпляра космического корабля Starship для участия в десятом полёте.

Точная дата десятого запуска пока неизвестна. Недавно Маск анонсировал запуск на август, но без подробностей.