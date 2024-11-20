SpaceX провела шестой испытательный полёт транспортной системы Starship

Запуск был произведён в 17:00 по местному времени, или 1:00 мск. Среди приглашённых гостей за полётом наблюдал избранный президент США Дональд Трамп. Перед выездом на стартовую площадку Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Я отправляюсь в великий штат Техас, чтобы наблюдать за запуском самого большого объекта, который когда-либо поднимался не только в космос, но и просто отрывался от земли. Удачи Илону Маску и великим патриотам, участвующим в этом невероятном проекте!».

Сначала целями полёта системы Starship были возврат ракетного ускорителя (второй ступени) Super Heavy на стартовую площадку, повторное включение двигателя Raptor в космосе, серия экспериментов с теплозащитой и отработка манёвров для возврата Starship в акваторию Индийского океана. Позже от первой цели отказались; ракету должны были ловить роботизированным манипулятором Mechazilla.