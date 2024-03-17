SpaceX разработает сотни спутников-шпионов для разведывательного сообщества США

Стоимость контракта составляет $1,8 млрд, соглашение между ведомством и SpaceX было подписано ещё в 2021 году. По мнению обозревателей Reuters, которые обнаружили соответствующие секретные документы, развёртывание сети станет новым толчком в противостоянии России и Украины, в частности, посредством спутников Starlink.

Спутники-шпионы, которых разрабатывает SpaceX, будут оперативно обнаруживать потенциальные цели практически в любой точке земного шара.

«Контракт свидетельствует о растущем доверии разведывательного ведомства к компании, владелец которой конфликтовал с администрацией Байдена и вызвал споры», — сообщила Reuters.