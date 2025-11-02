Наука и технологии
Опубликовано 02 ноября 2025, 09:00
1 мин.

SpaceX разработает упрощённую архитектуру миссии по высадке на Луне

В сторону компании идёт много критики
Компания SpaceX анонсировала разработку «упрощённого» проекта архитектуры миссии для посадки на Луну, параллельно подчёркивая и защищая свои достижения в создании посадочного модуля Starship, предназначенного для миссий Artemis и с которого начнется освоение Луны. Ранее Маск заявлял, что именно Starship станет полной заменой многоразовых носителей Falcon 9 и Heavy.
В своём заявлении SpaceX представила новый подход, направленный на ускорение отправки астронавтов на спутник Земли быстрее, чем текущий план Artemis 3. При этом в заявлении нет конкретных деталей.

По информации портала SpaceNews, ранее SpaceX столкнулась с критикой со стороны как нынешних, так и бывших сотрудников NASA, включая исполняющего обязанности администратора Шона Даффи, который выразил опасения по поводу прогресса компании в разработке версии Starship для программы NASA Human Landing System (HLS).

К тому же на конференции 29 октября бывшие руководители NASA Чарли Болден и Джим Брайденстайн выразили сомнения в способности текущей архитектуры космического корабля Starship облегчить и ускорить миссию агентства по высадке на Луну до запланированного Китаем первого пилотируемого полёта на спутник в 2030 году.

Именно на эту критику и ответила SpaceX 30 октября.