SpaceX разработала новые терминалы Starlink с поддержкой Wi-Fi 6

По мнению обозревателей, если устройство включено в эту базу, значит скоро станет доступно конечному потребителю. Новые маршрутизаторы поддерживают более скоростной стандарт связи Wi-Fi 6, текущая версия Gen 3 обеспечивает поддержку не выше Wi-Fi 5.

Новые роутеры Starlink описаны как устройства WLAN с низким энергопотреблением, должны получить два порта LAN и новый адаптер питания. Как сообщается, устройства обеспечат высокую скорость передачи данных при меньшей перегрузке пропускной способности и увеличенного радиуса действия.