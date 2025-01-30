SpaceX рискует уступить место первого подрядчика Космических сил США компании ULA

Программа взаимодействия Космических сил также включает семь запусков на ракете Falcon компании SpaceX. Ожидается, «что такой амбициозный график поможет компенсировать недостаток миссий, выполненных в прошлом году».

При этом ракета Vulcan стала ключевой частью программы космических запусков NSSL Phase 2 и ULA была выбрана в качестве основного поставщика миссий национальной безопасности до 2027 года. Однако ракета всё ещё проходит процесс рассмотрения, и сертификация ожидается в конце февраля 2025 года.

В то же время SpaceX продолжает доминировать на рынке коммерческих запусков и на данный момент берёт на себя дополнительные миссии для обеспечения национальной безопасности, изначально запланированные на использование ракеты Vulcan. «Это указывает на растущую зависимость Космических сил от проверенной ракеты Falcon компании SpaceX для обеспечения важного доступа к военному космосу», — сказано в материале.

Но отмечается, что когда Vulcan пройдёт сертификацию, SpaceX может потерять статус главного подрядчика Космических сил. В связи с этим есть прогнозы, что ULA «опередит SpaceX в 2025 году в миссиях по обеспечению национальной безопасности». Потому что запуск Vulcan запланирован на 11 миссий в 2025 году, а миссий, которые реализует SpaceX, только семь.