SpaceX сможет выделить деньги на освоение Марса благодаря прибыли от Starlink

Финансовая подушка для этих целей у компании Маска, SpaceX, есть: за последние два года компания втрое увеличила прибыль от своего спутникового подразделения — Starlink. К примеру, за 2024 год Starlink принесла SpaceX доход порядка $7,8 млрд.

«Главный вывод, который я хочу донести до всех, заключается в том, что если SpaceX создавала систему Starlink для финансирования колонии на Марсе, у нас есть доказательства того, что компания будет генерировать свободные денежные потоки от этого бизнеса, которые могли бы оплатить это начинание», — заявил в интервью ArsTechnica президент Quilty Space Крис Куилти.