SpaceX сможет выделить деньги на освоение Марса благодаря прибыли от Starlink

Опубликовано 06 февраля 2025, 19:301 мин.
SpaceX сможет выделить деньги на освоение Марса благодаря прибыли от StarlinkВ последние годы эти цифры быстро растут
Издание ArsTechnica сообщило со ссылкой на исследовательскую организацию Quilty Space, что Илон Маск не блефует, когда говорит, что найдёт деньги для реализации своих космических проектов, включая самый амбициозный — колонизацию Марса.
Финансовая подушка для этих целей у компании Маска, SpaceX, есть: за последние два года компания втрое увеличила прибыль от своего спутникового подразделения — Starlink. К примеру, за 2024 год Starlink принесла SpaceX доход порядка $7,8 млрд.
«Главный вывод, который я хочу донести до всех, заключается в том, что если SpaceX создавала систему Starlink для финансирования колонии на Марсе, у нас есть доказательства того, что компания будет генерировать свободные денежные потоки от этого бизнеса, которые могли бы оплатить это начинание», — заявил в интервью ArsTechnica президент Quilty Space Крис Куилти.
Источник:ArsTechnica
Автор:Андрей Кадуков