SpaceX снизила цену биткоина после продажи накопленных с 2021 года активов

Но речь только о вырученной сумме — ни о дате активов, ни о их фактическом количестве ничего неизвестно. Аналитики говорят, что обнародование SpaceX этой информации потенциально могло повлиять на цену биткоина: в моменте эта криптовалюта упала на 7%. Неизвестно, и сколько у компании активов ещё осталось.

Влияет ли это на последнее снижение биткоина до $25 тысяч, или на 10% сейчас, не уточняется. При этом некоторые эксперты не согласны с тем, что именно списание биткоинов SpaceX так повлияло на криптовалютный рынок. На курс влияет и максимум ключевой ставки Федеральной резервной системы США (FRS).

FRS повысила 30-летнюю ставку государственных облигаций, что сделало их худшими по доходности с 2008 года. На ситуацию могло повлиять и банкротство китайского застройщика Evergrande, повлекшее девальвацию юаня.