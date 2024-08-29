SpaceX снова перенесла запуск туристической миссии Polaris Dawn

Опубликовано 29 августа 2024, 01:011 мин.
SpaceX снова перенесла запуск туристической миссии Polaris DawnИз-за плохих погодных условий
Команда компании SpaceX, ответственная за реализацию миссии Polaris Dawn, сообщила о переносе старта ракеты-носителя Falcon 9 из-за плохих погодных условий.
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Миссию перенесли на несколько дней, специалисты SpaceX будут отслеживать изменение погоды и сообщат, когда Polaris Dawn будет готова к запуску.
Polaris Dawn — первая частная космическая миссия, которая состоит из непрофессиональных астронавтов: миллиардера Джареда Айзекмана, пилота ВВС США в отставке Скотта Потита и инженеров Сары Джиллис и Анны Менон. Миссия должна была стартовать 28 августа, в 03:38 по местному времени, или 10:38 мск.
«Из-за неблагоприятных погодных условий <...> мы отказываемся от возможностей запуска Falcon 9 Polaris Dawn сегодня вечером и завтра. Команды продолжат следить за погодой [чтобы выбрать время] для благоприятных условий запуска и возвращения», — сообщила Spacex в соцсети Х.