SpaceX снова поставила рекорд: старт ракеты Falcon 9 состоялся в 300-й раз

Falcon 9 — рекордсмен. Эта ракета совершила больше вылетов в космос, чем любой другой тип американских ракет в истории.

Кроме того, в течение суток ракета совершила три вылета: один с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, два остальных из Флориды. Все запуски состоялись в среду и в ночь на четверг.