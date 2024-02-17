SpaceX снова поставила рекорд: старт ракеты Falcon 9 состоялся в 300-й раз

Опубликовано 17 февраля 2024, 02:51
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SpaceX снова поставила рекорд: старт ракеты Falcon 9 состоялся в 300-й разРекорд и в том, что за сутки ракета была запущена трижды
Компания SpaceX поставила очередной рекорд, в 300-й раз запустив «свою рабочую лошадку» ракету Falcon 9.
Falcon 9 — рекордсмен. Эта ракета совершила больше вылетов в космос, чем любой другой тип американских ракет в истории.
Кроме того, в течение суток ракета совершила три вылета: один с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, два остальных из Флориды. Все запуски состоялись в среду и в ночь на четверг.