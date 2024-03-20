SpaceX совершит следующий запуск корабля Starship уже в мае

Президент и главный операционный директор SpaceX, Гвинн Шотвелл, сообщила об этом на конференции Satellite 2024, которая состоялась 19 марта. Она отметила, что компания по-прежнему анализирует данные с третьего интегрированного запуска корабля, который состоялся 14 марта, но ожидает скорого готовности к следующему полету.

На предыдущем запуске оба этапа, как Super Heavy, так и верхний этап Starship, прошли ожидаемо, разместив корабль на запланированной суборбитальной траектории. Однако из-за индуцированного крена корабля запланированный перезапуск двигателей Raptor Starship в космосе не состоялся, что привело к разрушению корабля при входе в атмосферу на высоте около 65 километров.

Шотвелл не уточнила, что могло пойти не так на обоих этапах, но выразила надежду на возвращение к полетам в начале мая. Также она отметила, что на следующем запуске Starship не планируется развертывание спутников Starlink, так как в данный момент главное — правильно выполнить вход в атмосферу и посадить корабль там, где это запланировано.