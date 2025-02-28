SpaceX совершит восьмой испытательный полёт Starship 3 марта

Запуск Starship Flight 8 намечен на 3 марта в 18:30 по восточному времени США. Запуск состоится на базе SpaceX Starbase в Южном Техасе. При этом точное время запуска не указано, но, как сообщает портал Space.com, предыдущие испытания устанавливали окно в 30 минут, поэтому запуск может произойти между 18:30 и 19:00.

«Это будет восьмой испытательный полёт для гигантской ракеты SpaceX, после того как предыдущий корабль был уничтожен пожаром в январе», — резюмирует источник.