SpaceX создаст защиту связи для правительства Италии

Договор, который планируется подписать на пять лет, уже получил одобрение со стороны Итальянских разведывательных служб и Министерства обороны. В рамках соглашения SpaceX предоставит Италии услуги связи с высоким уровнем шифрования, включая телефонную связь и интернет-сервисы для государственных нужд. Также в проект входит предоставление сотовой связи через спутники для экстренных ситуаций, таких как природные катастрофы или теракты.

Хотя переговоры начались еще в 2023 году, они приостановились на некоторое время, но возобновились после визита премьер-министра Италии Джорджии Мелони в США. Итальянские чиновники выразили опасения по поводу влияния такого контракта на местных операторов связи, однако в целом проект продолжает развиваться.