Наука и технологии
Опубликовано 07 января 2025, 01:30
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SpaceX создаст защиту связи для правительства Италии

Проект стоимостью 1,5 млрд евро
Италия ведет активные переговоры с компанией SpaceX Илона Маска о создании защищенной телекоммуникационной системы для правительства. Это крупнейший такой проект в Европе, который, как ожидается, обеспечит защиту связи для государственных структур, включая военные и чрезвычайные службы. Ожидаемая стоимость контракта составляет 1,5 миллиарда евро.
SpaceX создаст защиту связи для правительства Италии

© Ferra.ru

Договор, который планируется подписать на пять лет, уже получил одобрение со стороны Итальянских разведывательных служб и Министерства обороны. В рамках соглашения SpaceX предоставит Италии услуги связи с высоким уровнем шифрования, включая телефонную связь и интернет-сервисы для государственных нужд. Также в проект входит предоставление сотовой связи через спутники для экстренных ситуаций, таких как природные катастрофы или теракты.

Хотя переговоры начались еще в 2023 году, они приостановились на некоторое время, но возобновились после визита премьер-министра Италии Джорджии Мелони в США. Итальянские чиновники выразили опасения по поводу влияния такого контракта на местных операторов связи, однако в целом проект продолжает развиваться.

Источник:Bloomberg
Автор:Булат Кармак
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