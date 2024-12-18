Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 14:18
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SpaceX столкнулась с отключением электричества во время миссии Polaris Dawn

Миссия имела сбой в управлении
В ходе миссии Polaris Dawn, организованной компанией SpaceX, произошел сбой в системе управления. Во время полета экипажа в сентябре этого года, который достиг наивысшей точки орбиты Земли с момента программы Apollo NASA, произошел часовой сбой в электроснабжении на наземной станции управления.
SpaceX столкнулась с отключением электричества во время миссии Polaris Dawn

© Ferra.ru

Во время этого сбоя команда на Земле не могла вручную управлять космическим аппаратом Crew Dragon. Из-за проблемы SpaceX также столкнулась с трудностями при попытке переноса операций управления на резервную станцию.

Несмотря на проблемы с наземным контролем, Crew Dragon смог сохранить ограниченную связь с Землей через спутниковый интернет Starlink. Экипаж был обучен пилотировать аппарат вручную в случае потери связи, что позволило избежать более серьезных последствий.

Экипаж миссии продолжил выполнение задач, несмотря на сбой. Полет также включал медицинские эксперименты, такие как измерение глазного давления и магнитно-резонансную томографию для мониторинга мозга.

Компания SpaceX сообщила о сбое NASA и гарантировала, что в будущем подобных инцидентов удастся избежать.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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