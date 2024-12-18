SpaceX столкнулась с отключением электричества во время миссии Polaris Dawn

Во время этого сбоя команда на Земле не могла вручную управлять космическим аппаратом Crew Dragon. Из-за проблемы SpaceX также столкнулась с трудностями при попытке переноса операций управления на резервную станцию.

Несмотря на проблемы с наземным контролем, Crew Dragon смог сохранить ограниченную связь с Землей через спутниковый интернет Starlink. Экипаж был обучен пилотировать аппарат вручную в случае потери связи, что позволило избежать более серьезных последствий.

Экипаж миссии продолжил выполнение задач, несмотря на сбой. Полет также включал медицинские эксперименты, такие как измерение глазного давления и магнитно-резонансную томографию для мониторинга мозга.

Компания SpaceX сообщила о сбое NASA и гарантировала, что в будущем подобных инцидентов удастся избежать.