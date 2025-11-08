SpaceX упростила архитектуру лунного модуля NASA по требованию агентства

Однако, для этого потребовалось бы 15-30 запусков Starship, чтобы перегрузить криогенное топливо и собрать посадочный модуль на «почти прямолинейной гало-орбите» (NRHO). Этот подход вызвал критику со стороны NASA, которое потребовало более быстрых сроков и конкуренции с Blue Origin.

В ответ SpaceX упростила конструкцию своего спускаемого аппарата, сосредоточившись на скорости и безопасности экипажа, а не на полной грузоподъёмности. Новый план включает в себя упрощённый космический корабль с расходуемыми баками и компонентами, отказ от рандеву на NRHO в пользу рандеву на окололунной орбите. Это изменение снижает энергозатраты и повышает безопасность в случае отмены миссии. К тому же SpaceX из-за внутренних проблем отложила демонстрацию криогенной перекачки топлива на орбите до 2026 года.

Упрощенный план также предусматривает установку двух новых шлюзов, каждый из которых больше, чем на лунном модуле «Аполлон», и подъёмника для доставки астронавтов на поверхность. Такой подход значительно сокращает количество необходимых заправок до менее чем 10. SpaceX подчеркнула в коммюнике, что космический корабль Starship остаётся самым быстрым средством для полётов на Луну и соответствует целям Artemis — обеспечению устойчивого присутствия человека на спутнике Земли.