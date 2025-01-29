SpaceX вернет астронавтов Boeing на Землю по просьбе Трампа

Астронавты изначально должны были вернуться в июне 2024 года на корабле Boeing Starliner, но миссия столкнулась с техническими проблемами. У Starliner возникли неполадки с двигателями, что привело к долгому расследованию NASA и Boeing. В результате агентство решило вернуть корабль на Землю без экипажа.

Сейчас NASA планирует вернуть Уилмора и Уильямс в конце марта или начале апреля. Однако после заявления Маска остается неясным, ускорят ли их возвращение.

Для обеспечения смены экипажа NASA запустило миссию SpaceX Crew-9 с двумя членами экипажа вместо стандартных четырех. Crew-9 прибыл на МКС в сентябре, а корабль Crew Dragon Freedom, на котором должны были вернуться астронавты Boeing, остался пристыкованным к станции.

Возвращение экипажа Boeing задерживалось из-за проблем с кораблем Crew Dragon следующей миссии, Crew-10. Это последняя новая капсула в арсенале SpaceX, и ее запуск несколько раз откладывали, последний раз — до марта.

Маск не уточнил, планирует ли SpaceX специальную миссию для эвакуации астронавтов или они вернутся на Crew Dragon Freedom, как было запланировано. В настоящий момент Crew-9 остается пристыкованным к МКС, а грузовой корабль Dragon вернулся на Землю в декабре.