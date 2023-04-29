SpaceX внезапно отменила запуск Falcon Heavy почти на старте

Трансляция запуска велась в прямом эфире, но на 59-й секунде обратного отсчёта руководитель запуска его отменил. Причины сначала не оглашались, но впоследствии специалисты SpaceX объяснили, что запуск Falcon Heavy отменили из-за мощных молний, буквально расстреливающих ракету и стартовую площадку.

Запуск должен был состояться в 2:29 по мск с мыса Канаверал в штате Флорида. За час до этого в космос была успешно отправлена ракета-носитель Falcon 9 со спутниками O3b mPOWER.

И если бы второй старт состоялся, SpaceX поставила бы рекорд по осуществлению двух запусков в течение суток.

Следующий старт Falcon Heavy может состояться как минимум через сутки.