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Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2024, 15:00
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SpaceX впервые провела тестирование видеозвонков через спутниковую связь Starlink

Компании удалось задуманное
Компания Илона Маска SpaceX провела первое тестирование видеосвязи поредством технологии Direct to Cell, обеспечивающей мобильную связь через спутники Starlink без наземной инфраструктуры.
SpaceX впервые провела тестирование видеозвонков через спутниковую связь Starlink

© SpaceX

Это позволяет абонентам связываться в труднодоступных для обычной сотовой сети местах. Спутниковую видеосвязь впервые испытали возле главного офиса SpaceX в Редмонде. В эксперименте принял участие старший директор по проектированию спутников в SpaceX Бен Лонгмайер. По словам инженера, тестирование началось после увеличения до 38 единиц количества спутников Starlink с поддержкой Direct to Cell; и это позволило достичь скорости передачи данных до 17 Мбит/с.

Как отмечают эксперты, спутниковая связь SpaceX уникальна отсутствием необходимости специальных чипов в смартфонах. К концу 2024 года SpaceX планирует обеспечить мобильную связь по технологии Direct to Cell по всем США. Партнёром космической компании является один их крупнейших сотовых операторов США, компания T-Mobile.