SpaceX впервые провела тестирование видеозвонков через спутниковую связь Starlink

Это позволяет абонентам связываться в труднодоступных для обычной сотовой сети местах. Спутниковую видеосвязь впервые испытали возле главного офиса SpaceX в Редмонде. В эксперименте принял участие старший директор по проектированию спутников в SpaceX Бен Лонгмайер. По словам инженера, тестирование началось после увеличения до 38 единиц количества спутников Starlink с поддержкой Direct to Cell; и это позволило достичь скорости передачи данных до 17 Мбит/с.

Как отмечают эксперты, спутниковая связь SpaceX уникальна отсутствием необходимости специальных чипов в смартфонах. К концу 2024 года SpaceX планирует обеспечить мобильную связь по технологии Direct to Cell по всем США. Партнёром космической компании является один их крупнейших сотовых операторов США, компания T-Mobile.