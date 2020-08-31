SpaceX впервые запустила многоразовую ракету Falcon 9 на полярную орбиту

”Это первый запуск SpaceX на полярную орбиту с мыса — это означает, что по пути в космос Falcon 9 полетит на юг вдоль восточного побережья Флориды”, — говорится в посте, опубликованном официальным Twitter-аккаунтом компании.

Согласно имеющимся данным, ракета-носитель должна доставить на околоземную орбиту аргентинский спутник дистанционного зондирования. Вполне вероятно, что, в случае успеха данного запуска, в будущем SpaceX продолжит отправлять свои ракеты по подобной траектории.

Напомним, что еще в марте 2020 Илон Маск сообщал, что один из девяти двигателей Merlin 1D+ первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 преждевременно отключился в ходе полета. К слову, по словам миллиардера, данный инцидент никак не сказался на выведении полезной нагрузки.