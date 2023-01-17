SpaceX выполнил секретную миссию под кодовым названием USSF-67 для космических сил США

SpaceX выполнил секретную миссию под кодовым названием USSF-67 для космических сил СШАЭто та же компания, что стоит за Starlink
15 января 2023 года с Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде стартовала тяжёлая ракета Falcon Heavy компании SpaceX.
Фото: Meteorology network
Запуск состоялся в рамках секретной миссии американской корпорации для Космических сил США, названной USSF-67. Разумеется, учитывая, что мероприятие имеет особый статус, каких-то углублённых подробностей о её целях публично не сообщается.
Тяжёлая ракета Falcon Heavy состоит из трёх модифицированных первых ступеней ракеты Falcon 9, соединённых между собой, а центральная из них несёт разгонный блок с полезной нагрузкой.
Известно, что основной полезной нагрузкой USSF-67 является спутник Continuous Broadcast Augmenting SATCOM 2, обеспечивающий возможности ретрансляции связи и дополняющий существующие возможности военной спутниковой связи.
Другая полезная нагрузка — Long Duration Propulsive ESPA (LDPE)-3A.