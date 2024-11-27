SpaceX вывела на орбиту необходимое количество спутников для запуска сотовой связи

Спутники Starlink будут выполнять функци орбитальных сотовых вышек для обеспечения услуги Direct to Cell (DTC), которая позволит звонить по телефону и получать СМС напрямую через спутники, даже если в районе нахождения абонента нет сотовых станций.

Партнёром SpaceX выступает американский оператор T-Mobile, обе компании видят будущее в DTC и настроены оптимистично. До этого SpaceX предоставила бесплатную сотовую связь людям, пострадавшим от урагана в США. Однако коммерческий запуск в качестве услуги сотовой связи требует разрешения регулятора.