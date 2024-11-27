SpaceX вывела на орбиту необходимое количество спутников для запуска сотовой связи

Опубликовано 27 ноября 2024, 07:301 мин.
SpaceX вывела на орбиту необходимое количество спутников для запуска сотовой связиЗвонить можно, даже если рядом нет сотовых вышек
Компания SpaceX вывела в космос очередные 12 модернизированных спутников Starlink, завершив таким образом размещение на орбите необходимого количества аппаратов для запуска сотовой связи.
Спутники Starlink будут выполнять функци орбитальных сотовых вышек для обеспечения услуги Direct to Cell (DTC), которая позволит звонить по телефону и получать СМС напрямую через спутники, даже если в районе нахождения абонента нет сотовых станций.
Партнёром SpaceX выступает американский оператор T-Mobile, обе компании видят будущее в DTC и настроены оптимистично. До этого SpaceX предоставила бесплатную сотовую связь людям, пострадавшим от урагана в США. Однако коммерческий запуск в качестве услуги сотовой связи требует разрешения регулятора.
Источник:PCMag
Автор:Андрей Кадуков
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