Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2024, 07:30
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SpaceX вывела на орбиту необходимое количество спутников для запуска сотовой связи

Звонить можно, даже если рядом нет сотовых вышек
Компания SpaceX вывела в космос очередные 12 модернизированных спутников Starlink, завершив таким образом размещение на орбите необходимого количества аппаратов для запуска сотовой связи.
SpaceX вывела на орбиту необходимое количество спутников для запуска сотовой связи
© Forest Katsch / Unsplash

Спутники Starlink будут выполнять функци орбитальных сотовых вышек для обеспечения услуги Direct to Cell (DTC), которая позволит звонить по телефону и получать СМС напрямую через спутники, даже если в районе нахождения абонента нет сотовых станций.

Партнёром SpaceX выступает американский оператор T-Mobile, обе компании видят будущее в DTC и настроены оптимистично. До этого SpaceX предоставила бесплатную сотовую связь людям, пострадавшим от урагана в США. Однако коммерческий запуск в качестве услуги сотовой связи требует разрешения регулятора.