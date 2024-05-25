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Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 18:26
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SpaceX вывела на орбиту первые спутники новой разведывательной сети Пентагона

В рамках секретной миссии
Компания SpaceX совершила пятый запуск разведывательных спутников для правительственной космической сети NRO и 52-й всего на ракете-носителе Falcon 9.
SpaceX вывела на орбиту первые спутники новой разведывательной сети Пентагона
© SpaceX / Unsplash

Это спутники американской оборонной корпорации Northrop Grumman, созданные на платформе Starshield и на архитектуре Starlink. Аппараты имеют модульную конструкцию для возможности модификации с добавлением различных вариантов полезной нагрузки.

Спутники были запущены для создания группировки наблюдения за Землёй и обеспечения глобальной связи в интересах правительства и Пентагона.

SpaceX реализовала запуск в рамках засекреченной миссии NROL-146. Когда первая ступень носителя приземлилась, прямая трансляция была прекращена ввиду секретности выводимой на орбиту полезной нагрузки.