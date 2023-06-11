SpaceX взяла на работу программистом 14-летнего подростка

SpaceX взяла на работу программистом 14-летнего подросткаНастоящий вундеркинд
14-летний Кайрен Квази стал центром внимания после того, как космическая компания SpaceX приняла его на работу.
Кайрен только что закончил Инженерную школу Университета Санта-Клары в Калифорнии, став самым молодым выпускником в истории этого университета. Во время учёбы парень активно участвовал в студенческом самоуправлении и выступал в роли репетитора для других студентов.
Его знания и способности были настолько востребованы, что он стал популярным репетитором, несмотря на свой юный возраст.
Сейчас Кайрен готовится переехать в Редмонд, штат Вашингтон, чтобы начать работу в SpaceX. Он присоединится к команде разработчиков, которые занимаются созданием программного обеспечения для спутников Starlink.
Молодой гений выразил свою радость и восхищение возможностью работать в такой престижной компании, как SpaceX. Он подчеркнул, что компания не принимала его возраст как ограничение и не смотрела на него как на несостоявшегося специалиста.
Отметим, что за плечами у Кайрена стажировка в Intel, где он занимался исследованиями в области искусственного интеллекта.