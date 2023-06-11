SpaceX взяла на работу программистом 14-летнего подростка

Кайрен только что закончил Инженерную школу Университета Санта-Клары в Калифорнии, став самым молодым выпускником в истории этого университета. Во время учёбы парень активно участвовал в студенческом самоуправлении и выступал в роли репетитора для других студентов.

Его знания и способности были настолько востребованы, что он стал популярным репетитором, несмотря на свой юный возраст.

Сейчас Кайрен готовится переехать в Редмонд, штат Вашингтон, чтобы начать работу в SpaceX. Он присоединится к команде разработчиков, которые занимаются созданием программного обеспечения для спутников Starlink.