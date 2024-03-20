SpaceX запустила очередную группу спутников Starlink на орбиту

Ракета Falcon 9 с 22 спутниками Starlink поднялась в воздух вечером 18 марта с космодрома Ванденберг Военно-космических сил Калифорнии в 10:28 вечера по восточному времени (7:28 вечера по местному времени в Калифорнии; 0228 по всемирному координированному времени 19 марта).

Первая ступень ракеты Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после старта, как было запланировано. Она успешно приземлилась вертикально на баржу «Конечно, я всё еще люблю тебя», которая находилась в Тихом океане.

Это был 10-й запуск и посадка для этого конкретного ускорителя, согласно описанию миссии SpaceX.

Между тем, вторая ступень ракеты Falcon 9 продолжит переносить 22 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту.