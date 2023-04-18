SpaceX запустила торговлю газовыми горелками в виде космической ракеты Starship

«Мини-Starship с огнём!» — так прорекламировал горелку Маск. На сайте SpaceX товар предлагают за $175. «Ручная горелка Starship, созданная для генерации ветрозащитного пламени, облегчит работу по обжариванию всего, от стейка до безе. За пределами кухни вы можете использовать Starship, чтобы зажечь свечи или камин. Кому нужны дурацкие спички, когда в ваших руках сила ракеты?», — так гласит описание горелки.

Кроме того, предлагается использовать товар как коллекционный предмет. Масштаб изделия по отношению к настоящей Starship — 1:200.