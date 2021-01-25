SpaceX запустила в космос рекордное количество спутников за раз

Так, среди запущенных накануне 143 спутников, было 10 аппаратов Starlink, а 48 принадлежали компании Planet, изучающей поверхность Земли, передаёт CNN. Также Falcon «повезла» на орбиту 36 мини-спутников компании Swarm Technologies — она специализируется на интернете вещей.

Согласно имеющимся данным, расценка SpaceX следующая: запуск спутника весом 200 кг оценивается компанией в 1 млн долларов. За каждый дополнительный килограмм к стоимости добавляется 5 тыс долларов.

Отметим, что первоначально запуск Falcon 9 планировался 23 января 2021 года, но из-за неблагоприятных погодных условий его перенесли на 24 января.